Scontro fra Partinico e Balestrate, 2 feriti gravi. Incidente anche sulla Palermo-Mazara, traffico in tilt

Grave scontro sulla strada provinciale 17 fra Partinico e Balestrate. Un'Ape 50 ha impattato contro un'Opel Astra. Nell'incidente sono rimaste ferite due persone, padre e figlio di Balestrate, che si trovano ricoverati in gravi condizioni all'ospedale Civico di Partinico.

L'incidente è avvenuto nel pomeriggio nel tratto compreso fra Baglio Carta e lo svincolo autostradale. Padre e figlio viaggiavano a bordo dell'Ape, mentre alla guida dell'Opel Astra c'era un anziano, ancora sotto shock ma illeso.

Secondo una prima dinamica, l'auto che procedeva in direzione Partinico avrebbe invaso per cause ancora non chiare, la corsia opposta sulla quale viaggiava l’Ape 50. Sul posto vigili del fuoco e carabinieri.

Lunghe code si registrano anche sull'autostrada A 29 Palermo-Mazara del Vallo per un altro incidente stradale avvenuto nei pressi della seconda galleria all'altezza di Isola delle Femmine. Sul posto i vigili del fuoco che hanno estratto da un'auto una donna con la gamba incastrata. Traffico in tilt con incolonnamenti già a partire da Mondello. Diversi gli automobilisti diretti all'aeroporto Falcone-Borsellino preoccupati perché temono di non arrivare in tempo per imbarcarsi sull'aereo.

