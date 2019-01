Uno dei binari nella linea 1 del tram di Palermo è stato trovato danneggiato: il tratto è nella zona di Romagnolo, nell'incrocio tra via Portella della Ginestra e via Armando Diaz. Indagini sono in corso.

Una settimana fa, proprio nella zona, alcuni teppisti hanno lanciato pietre contro il tram. I convogli danneggiati sono in officina.

Immagine di repertorio

© Riproduzione riservata