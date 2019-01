Precari Asp Palermo, la Fials: "Tavolo tecnico per la riorganizzazione degli uffici"

La stabilizzazione dei precari e la conseguente riorganizzazione degli uffici sono gli argomenti per i quali è stato chiesto, da parte del sindacato Fials-Confsal, un tavolo tecnico permanente all’Asp di Palermo.

La necessità del confronto, dopo l’ipotesi avanzata dalla Direzione aziendale di stabilizzare gran parte del personale contrattista. Negli anni passati i vertici aziendali avevano sempre dichiarato che questo personale era fondamentale per gli uffici, e oggi svolgono diverse mansioni nevralgiche per l'amministrazione.

Per il segretario aziendale Fials-Confsal Giuseppe Forte e il segretario provinciale Fials-Confsal Vincenzo Munafò la riorganizzazione deve avvenire "attraverso un funzionigramma e organigramma necessario, attraverso l’assegnazione di personale sufficiente alla funzionalità dei servizi”.

La Fials ricorda che l’azienda non potrà non tenere conto “di quanto dichiarato in precedenza dalle gestioni che si sono succedute e che hanno dichiaratamente ritenuto indispensabili e irrinunciabili” questi lavoratori, in considerazione “dei carichi di lavoro e della generalizzata nota carenza di personale amministrativo e tecnico causata da tempo”.

Per il sindacato anon è “applicabile, né premiante, l’eventuale demansionamento di una quota parte del personale nella mansione di ausiliario, anche perché moltissimi contrattisti nel corso degli anni sono stati utilizzati dall’azienda in mansioni superiori”.

