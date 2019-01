Paura per un incendio di una coperta elettrica in via Villagrazia a Palermo

Paura per un incendio che è divampato questa mattina in un'abitazione di via Villagrazia al civico 100 a Palermo. I residenti si sono accorti del fumo che è uscito dall'appartamento e sono corsi in strada.

È scattata subito la segnalazione al 113. Intanto nelle fasi concitate i proprietari dell'appartamento si sono accorti che una coperta elettrica è andata a fuoco ed è stata spenta buttandola giù dalla finestra. I vigili del fuoco stavano per partire con una squadra quando è arrivata la segnalazione alla centrale operativa del comando provinciale che il rogo era stato domato e non c'era più pericolo.

Una volante della polizia di stato di passaggio in zona ha verificato che l'allarme fosse veramente rientrato e le persone non fossero in pericolo.

© Riproduzione riservata