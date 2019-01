Uccide il marito a Partinico: fermo non convalidato, ma la donna resta in carcere

Non è stato convalidato il fermo per mancanza dei requisiti di Antonella Cover, la donna di 55 anni che con un coltello da caccia ha ucciso mercoledì in una palazzina a Partinico il marito Filippo Mazzurco dal quale si stava separando. Ma il giudice ha disposto la misura cautelare in carcere.

Nel corso della convalida la donna è rimasta in silenzio e non ha spiegato i motivi che l’hanno spinta ad uccidere il marito. La procura ha disposto l’autopsia sul corpo dell’uomo, poi la salma sarà riconsegnata ai familiari per celebrare i funerali.

La donna dopo che si è presentata al commissariato di polizia e ha confessato il delitto si è chiusa in un silenzio tanto ostinato quanto incomprensibile.

