Palermo, morto l'imprenditore Gaetano D'Agostino fondatore della storica fabbrica di argenti

Lutto nel mondo dell'imprenditoria palermitana. È morto Gaetano D'Agostino, fondatore dell'omonima fabbrica di argenti di Brancaccio.

D'Agostino aveva compiuto 91 anni lo scorso 7 gennaio e dal 2011, in piena crisi finanziaria, aveva messo in mobilità i dipendenti ma non voleva arrendersi. Aveva anche comprato un'intera pagina del Giornale di Sicilia per chiedere aiuto al presidente della Repubblica, a Silvio Berlusconi, a Raffaele Lombardo e al presidente di Confindustria, Emma Marcegaglia.

"Il 'Cocciuto' D’Agostino Gaetano vi chiede con tutta la sua forza un aiuto per riesumare la sua azienda, anche un prestito d’uso per acquistare l’argento potrebbe metterlo nelle condizioni di riprendere la produzione", aveva scritto.

© Riproduzione riservata