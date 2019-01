Mafia a Palermo, gli affari dei boss nei cantieri edili: una pista porta pure ai Maiorana

Due dei fermati nell'operazione "Cupola 2.0" di martedì scorso, Francesco Paolo Alamia e Giuseppe Di Maggio sono gli stessi che risultano indagati per l’omicidio e l’occultamento dei cadaveri degli imprenditori Antonio Maiorana e di suo figlio Stefano, scomparsi il 3 agosto del 2007 da Isola delle Femmine, e per i quali la Procura ha chiesto recentemente l’archiviazione.

Nel provvedimento, così come riporta Sandra Figliuolo in un articolo del Giornale di Sicilia in edicola, si fa riferimento anche ai presunti affari del costruttore Alamia con un altro dei fermati, Carmelo Cacocciola, che sarebbe stato sponsorizzato anni fa proprio dai Lo Piccolo nei lavori compiuti dalla "Calliope", l'azienda edile della quale i Maiorana detenevano delle quote e i cui passaggi societari, che sono avvenuti poco prima della loro scomparsa, sono stati al centro dell’inchiesta.

