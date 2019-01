Palermo, dopo i disagi finiti i lavori nel cavalcavia di via Ernesto Basile: rimossi i cantieri

Via i cantieri dal cavalcavia di via Ernesto Basile nella circonvallazione, iniziati due settimane fa, e il traffico ringrazia. Dopo i disagi dei giorni scorsi, infatti, l'Assessore alla Rigenerazione Urbanistica e Urbana, Emilio Arcuri, ha comunica che "oggi pomeriggio si concluderanno i lavori e pertanto saranno rimosse le interdizioni stradali sulla circonvallazione direzione Trapani lato università"

Le opere, continua il comunicato del Comune, hanno permesso di eseguire alcuni interventi manutentivi nell’impalcato ed in particolar modo nei frontalini, parti sottoposte maggiormente alle intemperie e che avevano subito qualche ammaloramento.

"Nonostante l’importanza delle arterie stradali interessate dai cantieri, l’organizzazione delle squadre operanti e della Polizia Municipale, ha cercato di ridurre i disagi alla circolazione e non ultimo, i lavori sono stati ultimati prima del termine fissato", conclude l'assessore

L'intervento al ponte di via Basile rientra nell’ambito dell’accordo quadro per i lavori su ponti, cavalcavia, sottopassi e sovrappassi di proprietà dell’amministrazione. Già nel 2018 i cantieri di lavori hanno creato numerosi disagi per gli automobilisti soprattutto quelli legati ai ponti Corleone, di via Giafar, di Bonagia e a quello di corso Calatafimi.

