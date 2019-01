Ordine dei farmacisti di Palermo, Bilardo nuovo presidente

Mario Bilardo è il nuovo presidente dell'Ordine dei Farmacisti di Palermo. E' stato eletto all'unanimità dal consiglio direttivo che ha anche nominato Chiara Giuffrè segretario. Maurizio Pastorello è il vicepresidente, Orazio Motta tesoriere.

L'elezione di Bilardo è avvenuta subito dopo le dimissioni del presidente Antonino D'Alessandro che ha lasciato l'incarico, rimanendo comunque nel consiglio, dovendo ricoprire anche quello di presidente dei revisori dei conti della Fofi, la federazione nazionale degli ordini dei farmacisti: ruolo che lo vede particolarmente impegnato a Roma. Il suo mandato, alla guida dell'ordine dal 2000, è stato da record.

“Ringrazio i colleghi per l'impegno speso insieme in questi anni – afferma D'Alessandro – e in modo armonico e sinergico abbiamo pensato di valorizzare le potenzialità emergenti per continuare il lavoro proficuo in una fase di nuove sfide e prospettive per la professione”.

Bilardo è consigliere, ininterrottamente dal 2000 e da dieci anni segretario del consiglio direttivo. Più volte componente della commissione per l’abilitazione all’esercizio professionale, coordinatore della Scuola permanente di galenica di Palermo, organizzatore e relatore di numerosi eventi formativi per la categoria. Bilardo ringrazia il consiglio direttivo “per l’attestazione di stima culminata con l’unanimità della mia elezione. Con emozione – afferma Bilardo - ricevo il testimone da un presidente che negli anni ha profuso saggezza e capacità di mediazione, perseguendo l’unità delle varie componenti della categoria professionale”.

Bilardo poi sottolinea: “Certamente dovrò impegnarmi al massimo per affrontare le sfide che, anche a livello provinciale, il futuro riserva alla nostra professione, ma sono certo che, con l’aiuto degli altri consiglieri, ce la faremo”.

© Riproduzione riservata