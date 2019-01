Palermo, Alajmo esce di scena dal palcoscenico: "Non sarò io il prossimo direttore del Teatro Biondo"

Roberto Alajmo esce di scena da protagonista, alla fine del suo spettacolo “Chi vive giace” che ha debuttato al Teatro Biondo di Palermo. Il suo ex teatro, ormai, a giudicare dal suo annuncio: “Non sarò io il prossimo direttore del Teatro Biondo, per i cinque anni che verranno”, ha detto al microfono di fronte al pubblico.

Come si legge in un articolo di Simonetta Trovato sul Giornale di Sicilia in edicola, c’è chi racconta che già nel pomeriggio Alajmo aveva ricevuto una notizia: qualcuno gli aveva comunicato che c’era un nome a cui non si poteva dire di no.

