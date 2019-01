Palermo, restaurato lo storico sipario del Teatro Massimo "Giuseppe Sciuti"

Il grande sipario del Teatro Massimo di Palermo tornerà ad accogliere il pubblico in occasione di ogni spettacolo in Sala Grande. Volotea, il Comune di Palermo, la Fondazione Teatro Massimo e la Soprintendenza per i Beni Culturali e Ambientali di Palermo hanno infatti presentato oggi al pubblico lo storico sipario Giuseppe Sciuti.

Il sipario ritorna al posto in cui l’avevano voluto il suo creatore, il pittore Giuseppe Sciuti, e gli architetti del Teatro Giovan Battista e Ernesto Basile. Il restauro è stato reso possibile dalla partnership del Teatro Massimo con Volotea, che ha finanziato i lavori di restauro autorizzati dalla Soprintendenza per i Beni Culturali e Ambientali di Palermo.

Da domani, in occasione della prima della stagione 2019 con Turandot di Puccini, il sipario tornerà ad essere esposto come era avvenuto dall’inaugurazione nel 1897 fino alla chiusura del 1974.

