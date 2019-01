Palermo, abbandonano tre frigoriferi: denunciati due uomini

Sono stati sorpresi mentre abbandonavano tre carcasse di frigoriferi in strada in via Li Bassi a Palermo. Due ragazzi G.G. di 27 anni e S. V. di 25 anni avevano appena scaricato da una motoape gli ingombranti.

Gli agenti del nucleo tutela decoro e vivibilità urbana hanno identificato i ragazzi e li hanno denunciati all'autorità giudiziaria per mancanza del formulario per l’identificazione dei rifiuti e dell’iscrizione all'albo gestori ambientali. La motoape è stata sequestrata perché sprovvista di copertura assicurativa.

Sul veicolo c'era un cartello scritto a mano che pubblicizzava un numero telefonico a cui rivolgersi per sbarazzare ambienti.

"Si tratta operai improvvisati che in cambio di contropartite in denaro si offrono per rimuovere rifiuti che poi, senza alcun senso civico e rispetto per l'ambiente, abbandoneranno per strada", spiegano dal comando della polizia municipale di Palermo.

