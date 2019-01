Frosinone-Palermo, il Collegio di Garanzia accoglie il ricorso dei rosanero: si torna in Appello

Il Collegio di Garanzia dello Sport, al termine della sessione di udienze a sezioni unite di oggi presieduta da Franco Frattini, "ritenendo sussistente il vizio di carente motivazione, ha accolto, nei sensi di cui in motivazione, e per l'effetto, ha annullato la decisione impugnata e ha rinviato alla Corte sportiva d'appello Figc per il seguito di competenza", il ricorso presentato lo scorso 13 dicembre dal Palermo.

La società rosanero, in merito al ritorno della finale play-off di serie B dello scorso 16 giugno sul campo del Frosinone, si era vista rigettare dalla stessa Corte d'appello "l'istanza di esclusione dal giudizio della Figc", col club ciociaro che aveva ricevuto un'ulteriore sanzione sotto forma di ammenda di 25 mila euro.

