Anello ferroviario a Palermo: la Tecnis ferma i lavori, Orlando si scaglia contro il Governo

"Ma non dovevano risolvere tutto "in due settimane? Oggi la società Tecnis, che sta facendo i lavori per l'anello ferroviario appaltati dalla Ferrovie, ha comunicato che ferma tutti i cantieri "in attesa della valutazione del Ministro dello Sviluppo Economico" per alcune operazioni che riguardano l'assetto societario dell’azienda.

Tutto questo è inaccettabile, non è più possibile che questa opera, che è certamente utile ed importante per la mobilità a Palermo, continui a restare una eterna incompiuta. Anche se è nata male sotto la giunta Cammarata, non possiamo lasciare che finisca male. Mi auguro che il Ministro Di Maio si muova, quantomeno per rispettare le promesse fatte dai suoi rappresentanti locali in campagna elettorale".

Lo scrive il sindaco di Palermo, Leoluca Orlando, su Facebook. "Questo contratto è stato fatto male ai tempi di Cammarata - continua Orlando -, escludendo il Comune dalla possibilità di vigilanza e controllo e per questo abbiamo chiesto a RFI di rescinderlo. Ora la Tecnis pensi alle necessità dei cittadini e dei commercianti di Palermo e riprenda subito il lavoro in via Amari e a Piazza Castelnuovo, senza aspettare i pareri del Governo nazionale", conclude Orlando che aggiunge al post una immagine con la scritta: "Governo del cambiamento o del cambianiente?"

