Illuminazione tra impianti vecchi e pochi soldi, così Palermo resta al buio

Impianti fatiscenti e obsoleti da un lato, poche risorse disponibili dall'altro. Così molte strade di Palermo restano al buio. Sull'argomento il Giornale di Sicilia di oggi dedica un ampio reportage, facendo il punto quartiere per quartiere.

Brancaccio, Falsomiele, Mondello, Partanna, Danisinni, lo Zen sono tra le zone più disagiate, ma non va bene neanche in altre parti della città, dove "a fare luce" spesso sono le insegne dei negozi.

In via Titone nella zona di via Pindemonte - si legge sempre sul Giornale di Sicilia - sono stati rimossi persino i pali: undici su venti. Un intervento fatto per motivi di sicurezza: non erano stabili.

Altri dettagli sul Giornale di Sicilia in edicola.

© Riproduzione riservata

Scopri di più nell’ edizione digitale

Dal Giornale di Sicilia in edicola. Per leggere tutto acquista il quotidiano o scarica la versione digitale

LEGGI L’EDIZIONE DIGITALE