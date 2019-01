Palermo, incidenti in viale del Fante e in via Cappuccini: due persone ricoverate in prognosi riservata

Due gravi incidenti in meno di 48 ore a Palermo. L'ultimo questa notte intorno alle 3,35 il conducente di una Renault Megane si è schiantata sul muro perimetrale della Palazzina Cinese tra viale del Fante e via dei Quartieri. Il conducente è stato trasportato in ospedale all'ospedale Villa Sofia dove si trova ricoverato in prognosi riservata. Sul posto gli agenti dell'infortunistica stradale hanno effettuato i rilievi e hanno ricostruito in parte la dinamica.

L'auto procedeva in viale del Fante ma all'altezza di piazza Niscemi l'uomo non ha seguito la curva e si è schiantato frontalmente, per cause ancora in via d'accertamento.

L'8 gennaio, invece, intorno alle 19 in via Cappuccini una Vespa Piaggio e una Honda Transalp si sono scontrate all'altezza del civico 193, terminando la loro corso su una Ford Fusion in sosta. Il bilancio in questo incidente è di tre feriti trasportati a bordo di tre ambulanze all'ospedale Civico. Una ragazza di 18 anni che era a bordo della Vespa come passeggera è ricoverata in prognosi riservata. Entrambi i mezzi sono stati sequestrati. La dinamica dell'incidente è ancora al vaglio degli agenti dell'infortunistica stradale che devono ancora interrogare le parti.

