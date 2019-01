Scuola dell'Infanzia, a Palermo via alle iscrizioni per il nuovo anno 2019-2020: come fare richiesta

Al via le iscrizioni alle scuole comunali dell'Infanzia per il nuovo anno scolastico 2019-2020. Importanti novità anche per sei asili nido comunali, dove dal 14 gennaio sarà avviato l'orario prolungato.

Possono essere iscritti i bambini dai 3-5 anni, già compiuti o da compiere entro 31 dicembre prossimo. Inoltre, potranno essere iscritti e ammessi in graduatoria anche i piccoli che compieranno 3 anni entro il 30 aprile 2020.

I genitori potranno scegliere di iscrivere il figlio nella scuola d'infanzia presente nella circoscrizione di residenza propria o dei nonni, in quella vicina al luogo in cui lavorano oppure ancora in quella dove un fratello frequenta un istituto comprensivo o superiore. La domanda di iscrizione va presentata entro il 31 gennaio, presso l’Unità didattica educativa (Ude) della Scuola dell’Infanzia comunale prescelta oppure direttamente online, con allegata fotocopia della carta d'identità di uno dei due genitori, inviandola all'indirizzo e-mail dell’Ude di riferimento.

La circolare e l’elenco delle scuole, comprensivo degli indirizzi di posta elettronica, sono pubblicati sul sito istituzionale ed i moduli di iscrizione sono disponibili sul sito del Comune di Palermo, www.comune.palermo.it.

Dal 14 gennaio, intanto, in sei asili nido comunali sarà avviato l'orario prolungato: dalle 15.30 alle 18.30 per quattro giorni a settimana. Il progetto, finanziato con fondi Pac, riguarderà i seguenti nidi: "Braccio di Ferro" in piazza Balate (I Circoscrizione), "Girasole" in via Perpignano, 287 (V Circoscrizione), "Maricò" in via Pelligra (IV Circoscrizione), "Santangelo" in via Silvestri (V Circoscrizione), "Libellula" in via A. Testa 3 (III Circoscrizione) e "Tom&Jerry" in via Leonardo da Vinci, 83 (VIII Circoscrizione).

