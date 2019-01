Palermo, ripartono i lavori per la manutenzione stradale in via Santicelli

Riaprirà domattina il cantiere per ripristinare il manto stradale in via Santicelli nella quarta circoscrizione, così come da programmazione del settore manutenzione strade. La Rap informa che domani saranno infatti trasferiti in loco tutti i mezzi e le attrezzature, per la manutenzione di circa 7.500 mq di asfalto.

Il tratto interessato andrà da Stradella Decano a via Oneto. Le attività previste dureranno circa tre settimane e saranno giornalmente effettuate già dalle prime ore del mattino, i lavori infine verranno supportati dalla polizia municipale.

“I lavori ripartono – spiega l’Amministratore Unico Giuseppe Norata - dopo uno fermo di pochi giorni legato al periodo delle festività natalizie. A fine dicembre l’azienda aveva ultimato nei termini previsti, i lavori per il rifacimento del manto stradale di via Maio Oneto”.

