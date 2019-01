Incontri a tema, degustazione di vini e baratto di libri: settimana di eventi a Palermo

Incontri a tema, presentazioni, degustazione di vini e baratto di libri.

Una settimana piena di eventi quella dell'enoteca letteraria di Palermo Prospero, in via Marche 8.

Venerdì 11, alle 17, appuntamento per la presentazione del libro "La bambina vulcano", conversando con l'autrice Chicca Cosentino, l'illustratrice Gabriella Fiore e la giornalista Marta Occhipinti.

Sabato 12 gennaio, invece, Prospero prende parte alla manifestazione “Not Off”, la rassegna dei vini franchi per la prima volta in Sicilia che mette al centro la figura del vignaiolo, il lavoro artigianale e che diffonde la coscienza del bere come atto non solo culturale ma anche politico di salvaguardia della Natura e dell’identità territoriale.

Una serata dedicata a tre etichette della Cantina siracusana e al loro abbinamento con salumi e formaggi del territorio. Per informazioni sul costo e per partecipare è necessaria la prenotazione scrivendo a prosperopalermo@gmail.com o chiamando il numero 091 6618235.

Altro appuntamento fisso nel calendario dell’enoteca letteraria, il baratto della domenica: domenica 13 gennaio, come ogni domenica dalle 10.30 alle 13.30, Prospero si trasforma in un luogo di scambio di libri usati. Ogni partecipante che porterà libri, riceverà in cambio un ticket che darà il diritto di prendere libri di pari valore. Evento gratuito, adatto anche ai più piccoli.

