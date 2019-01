Palermo, il consigliere Cusumano vicino a +Europa con Ferrandelli

Il consigliere comunale Giulio Cusumano, eletto nelle ultime elezioni amministrative a Sala delle Lapidi, con 2.267 voti nella lista Palermo 2022, ha pubblicato stamane sul proprio profilo Facebook un post in cui chiaramente protende verso posizioni europeiste.

«L'adesione del consigliere comunale Giulio Cusumano al progetto di +Europa, qualora maturasse e se fosse nei progetti del proprio gruppo, una buona notizia per chi come noi è convinto che bisogna allargare la partecipazione e la rappresentanza del mondo dei diritti, guardando ai punti che uniscono e non a quelli che, anche in un recente passato, possono averci diviso», dice Fabrizio Ferrandelli, all’opposizione a Palazzo delle Aquile.

«Oggi più che mai - continua - crediamo che questo nuovo progetto politico, autonomo rispetto alle forze politiche tradizionali e rappresentato nell’Alde, ci si possa ritrovare sempre di più, oltre le appartenenze e gli steccati, uniti verso una Europa che va cambiata, assumendo un volto finalmente umano e non puramente economico, nel rispetto dell’ambiente e delle giovani generazioni». L’arrivo di Cusumano porterebbe a tre - con Cesare Mattaliano e Fabrizio Ferrandelli - il numero dei consiglieri comunali che aderiscono a +Europa.

