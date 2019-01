Gelo, anche stanotte volontari in strada. Marino: "Straordinaria mobilitazione dei palermitani"

L'Assessore Giuseppe Mattina ha coordinato in queste ore gli interventi di supporto ai cittadini senza dimora per fronteggiare l'ondata di freddo che ha colpito anche la nostra città.

Ieri sera l'Assessore ha anche incontrato, insieme al Sindaco, i volontari delle associazioni che operano in convenzione con il Comune e che ieri, insieme con i sanitari della Croce Rossa e gli agenti della Polizia Municipale hanno raggiunto i cittadini che necessitavano di assistenza. Molti dei cittadini raggiunti in strada hanno scelto di essere accompagnati presso i dormitori comunali, eccezionalmente attrezzati per aumentarne la capienza, mentre per coloro che non hanno voluto lasciare il posto, sono state distribuite coperte e pasti caldi.

Anche tutte le pattuglie della Polizia Municipale in servizio notturno, su disposizione del Comandante Gabriele Marchese sono state equipaggiate con materiale atto a fornire assistenza in strada. In totale sono stati 14, nei due giorni, i cittadini senza dimora che hanno scelto di essere assistiti in strada.

"Abbiamo registrato una straordinaria mobilitazione dei palermitani - ha detto l'Assessore Mattina - che ieri sera hanno portato nei dormitori comunali coperte e cibo. In particolare, mi ha colpito vedere i tanti che hanno preparato apposta il cibo da donare ai senza dimora e in quantità tali che è stato possibile anche darne una parte al Centro Astalli e alla Missione di Biagio Conte. Davvero uno straordinario messaggio di mobilitazione solidale".

I servizi continuano ad essere potenziati anche questa notte e lo saranno fino al termine dell'ondata di freddo. Gli enti e i volontari accreditati con il Comune sono: Angeli della Notte, Sant'Egidio, Triscele, Le Ali, Frate Allegra, Rotary, City Angels, Cristo nei poveri, Croce Rossa Italiana, Cammino d'amore, S. Elisabetta, Missione Speranza e Anirbas. Si ricorda che per contattare la centrale operativa della Polizia municipale relativamente alle segnalazioni per l'emergenza freddo in città il numero telefonico è 091.6733432. I cittadini potranno effettuare le segnalazioni a partire dalle ore 19.30 al fine di consentire un'adeguata presa in carico e la attivazione dei servizi diretti dell'Amministrazione o altri interventi di supporto e assistenza.

