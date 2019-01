Asp di Palermo, arriva la proroga dei contratti per 648 precari

Il 2019 porta buone notizie ai precari dell'Asp 6 di Palermo. Firmata la proroga di un anno per i 648 contrattisti.

Il neo commissario dell'azienda sanitaria, Daniela Faraoni, ha infatti siglato e pubblicato la delibera che rinnova i contratti fino al 31 dicembre 2019. I lavoratori al momento svolgeranno le stesse mansioni nei ruoli finora ricoperti. Rivedendo l'organizzazione del lavoro, l'Asp potrebbe però fare modifiche nell'assegnazione delle funzioni.

Dopo le numerose manifestazioni e sit-in di protesta dei precari nelle settimane scorse per chiedere di essere assunti a tempo indeterminato, sembra essersi avviato il processo che dovrebbe portare alla loro stabilizzazione. E' stato infatti parzialmente modificato il piano triennale del fabbisogno del personale, in modo da garantire il rispetto del tetto di spesa per il 2019.

Parte di loro dovrebbe essere stabilizzata tramite un bando da 94 posti di categoria A e B. Un centinaio invece potrebbe essere riqualificato come operatori socio sanitari.

“Siamo molto soddisfatti – dice Enzo Munafò, segretario generale della Fials Palermo – il commissario ha rispettato tutti gli impegni e riteniamo di essere sulla strada giusta per risolvere una vertenza ventennale”.

Il segretario provinciale aggiunto della Fials di Palermo, Giuseppe Forte fa rilevare che “le soluzioni per le stabilizzazioni non potranno che rispecchiare naturalmente le necessità dell'azienda. I 648 impiegati lavorano con contratti a tempo da quasi 30 anni e si occupano del Cup, dell’esenzione ticket, della registrazione fatture, elaborazione stipendi del personale, della medicina di base, curando dunque le pratiche di un milione e 300 mila utenti. Per questo la loro attività è indispensabile all’interno dell’Asp”.

“L’assessorato – chiede la Fials - garantisca nel nuovo piano triennale delle assunzioni, per il personale che è ancora precario, l’aumento del limite fin qui imposto del 14% di personale amministrativo, ritenendolo così, come prevede la Madia, fabbisogno reale di personale, implementando la percentuale di tanto quanto basterà a stabilizzare in servizio la totalità degli attuali 648 contrattisti, la cui spesa è già prevista nel fabbisogno triennale".

Inoltre, con delibera del nuovo manager Faraoni, è stato dichiarato decaduto dall’incarico Domenico Moncada, direttore amministrativo dell’ex commissario Candela.

