Concerto di fine anno a Palermo, in piazza massimo 7500 spettatori: tutti i divieti

Massimo 7500 persone, molti divieti e sicurezza prima di tutto. Sarà con ogni probabilità un concerto di fine anno quasi blindato a Palermo, quello che si terrà domani sera al Politeama, ma questo non significa che sarà impedito il divertimento, anzi. Non per niente la Questura ha diffuso utili informazioni alla cittadinanza per il sereno e sicuro svolgimento dell’evento. Per l’accesso all’area interessata sono stati istituiti appositi varchi di ingresso e di uscita. Ogni varco sarà transennato e presidiato da stewards dell’organizzazione, assistiti da personale delle forze dell’Ordine, dotati di contapersone e metal detector che effettueranno controlli a zaini e borse.

L’accesso all’area di svolgimento del concerto sarà limitato ad un numero massimo di 7.500 spettatori, oltre i quali sarà inibito l’ingresso. Saranno posizionati blocchi in cemento (individuabili da segnali lampeggianti) per evitare il transito di eventuali veicoli non autorizzati sulle principali arterie stradali che conducono all’area dell’evento. Per l’occasione, saranno presenti ambulanze medicalizzate e di base, posti medici attrezzati e squadre di soccorritori.

E’ vietata la commercializzazione di bevande alcoliche e di bevande in contenitori di vetro, con il conseguente obbligo di versamento delle stesse in bicchieri di plastica, polistirolo e cartone. Nell’area del concerto è vietato, tra l’altro, introdurre bombolette spray, armi, trombette da stadio, fumogeni, catene, ombrelli appuntiti, bastoni e puntatori laser.

Ulteriori misure di sicurezza sono state predisposte, lungo tutta l’area esterna al perimetro transennato, attraverso la collocazione, nel medio raggio, di barriere amovibili tipo “new jersey” nonché da transennamenti, opportunamente presidiati.

© Riproduzione riservata