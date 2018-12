Palermo, Stellone non si fida del Cittadella: "Proverà a farci lo sgambetto"

Il Palermo vuole chiudere con il botto il 2018. Rosanero che domani giocheranno l’ultima giornata dell’anno in quel di Cittadella; gara insidiosa ma comunque alla portata della compagine rosanero. Stellone in sala stampa preannuncia cambi: “Giocheremo con la difesa a quattro. Alcuni cambi sono obbligati, altri li avevamo già messi in conto.

Mancheranno Rajkovic e Aleesami, ma al di là del modulo sarà una partita importantissima contro una squadra che viene da una sconfitta pesante. Il Cittadella gioca bene ed in maniera spensierata, sicuramente giocherà per cercare di farci lo sgambetto. Sarà una partita simile a quella con l’Ascoli”. Poi annuncio della formazione: “Ho già scelto la formazione: Pomini, Salvi, Pirrello, Bellusci, Szyminski, Jajalo, Chochev, Murawski, Falletti, Trajkovski, Moreo.

tre davanti quando abbiamo la palla hanno libertà. In fase difensiva in base a come giocheranno gli avversari si muoveranno di conseguenza. Titolo di campione d’inverno? Se ripetiamo quello che abbiamo fatto all’andata non ci sarà bisogno dei playoff. Noi qualsiasi sarà il risultato di domani noi affronteremo tutte le squadre con la stessa voglia. Del titolo di campione d’inverno non mi interessa, mi interessa la crescita e la continuità. Conosciamo bene il Cittadella, no abbiamo chiesto molto consigli a Salvi. Lui deve pensare a segnare ed esultare contro la sua ex squadra. Puscas? Per me non sono esclusioni. Puscas per noi è importante. Per adesso sta giocando un po’ meno.

In questo momento Moreo sta facendo bene, la sua carta me la gioco a partita in corso. Da quando sono arrivato abbiamo fatto 7 vittorie e 5 pareggi, abbiamo vinto con tutti i moduli. Nella scelta ci stanno tanti fattori. Ho una squadra duttile. Falletti e Trajkovski sanno bene cosa dovranno fare domani, ma su certi aspetti sono anche più liberi”.

