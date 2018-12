Palermo, buche e marciapiedi dissestati a Tommaso Natale: anziana ferita dopo caduta

Buche come trappole per le strade di Tommaso Natale, a Palermo. Marciapiedi dissestati in cui è facile inciampare, come è accaduto a un'anziana proprio qualche giorno fa. La donna ha riportato ferite ed escoriazioni alle gambe (come si vede dalla foto). A raccontare l'episodio è il vicepresidente della VII circoscrizione - in cui ricade il territorio di Tommaso Natale -, Fabio Costantino di Forza Italia che accusa il sindaco Orlando di "aver dimenticato le periferie".

"Mentre nel centro storico di Palermo si procede al restyling, come in Piazza Bagnasco - dichiara Costantino - , le periferie sono abbandonate al proprio destino e gli abitanti sono costretti a percorrere le montagne russe per evitare il peggio. Capita però che il peggio succede per davvero, e la gente cade. Il problema dei marciapiedi che nascondono trappole per i pedoni, si somma a quello dei rifiuti, i quali rappresentano un danno sia per il degrado urbano che soprattutto per l’incolumità delle persone".

"Palermo – conclude il vicepresidente – non può essere spaccata a metà per i capricci di un sindaco che guarda al centro perché garantisce maggiori introiti per le casse comunali. I cittadini sono tutti uguali. È per tale motivo che sarò pronto a schierarmi con la povera gente per protestare contro il degrado in cui versa il nostro territorio".

