Palermo: lesione muscolare per Aleesami, problemi anche per Rajkovic

Allenamento pomeridiano per il Palermo di Stellone, reduce dal successo casalingo di ieri contro l’Ascoli e atteso dalla sfida in casa del Cittadella. Lavoro defaticante per i calciatori impiegati nella gara di ieri.

Attivazione, lavoro sullo sviluppo della manovra offensiva e partita in porzione ridotta del terreno di gioco per il resto del gruppo. Haitam Aleesami si è sottoposto oggi a indagini strumentali che hanno evidenziato una lesione muscolare di grado moderato al flessore sinistro.

Anche Slobodan Rajkovic si è sottoposto a risonanza magnetica che ha evidenziato una lesione di grado lieve al muscolo soleo sinistro. Entrambi i calciatori hanno iniziato il percorso fisioterapico del caso. Simone Lo Faso, Antonio Mazzotta e Ilija Nestorovski si sono sottoposti alle cure dei fisioterapisti.

Riattivazione e fisioterapia per Fabrizio Alastra. Domani la squadra tornerà in campo per un seduta di allenamento a porte chiuse.

