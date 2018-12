Palermo, con l'Ascoli ancora spazio al turnover: in difesa idea Pirrello

Chance ghiotta per il Palermo che dopo il pari di La Spezia giovedì sera avrà la possibilità di tornare alla vittoria in casa contro l’Ascoli. Roberto Stellone potrebbe tornare al 3-4-1-2 schierato nell’ultima gara casalinga contro il Livorno e comunque dovrebbe continuare a fare cambi dovuti al turnover.

In difesa conferme per Bellusci e Rajkovic, il terzo – se il modulo dovesse essere a tre – potrebbe essere uno tra Pirrello e Szyminski. A centrocampo gli esterni saranno quasi sicuramente Rispoli ed Aleesami, mentre in mezzo la coppia formata da Jajalo e Haas.

C’è anche Murawski che si gioca una maglia da titolare, ma Stellone scioglierà gli ultimi dubbi solo nella giornata di domani. Trequartista quasi sicuramente Falletti, in avanti invece spazio alla coppia formata da Moreo e Puscas.

Le probabili formazioni:

PALERMO (3-4-1-2): Brignoli; Pirrello (Szyminski), Bellusci, Rajkovic; Rispoli, Jajalo, Haas, Aleesami; Falletti (Trajkovski); Puscas, Moreo.

ASCOLI (4-3-1-2): Perucchini; Laverone, Brosco, Valentini, D’Elia; Addae, Traiano, Frattesi; Ninkovic; Beretta, Rossetti.

© Riproduzione riservata