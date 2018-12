Cibi scaduti e senza informazioni, multe e sequestri in un bar e in un supermercato a Palermo

Ancora controlli da parte del Naf il nucleo antifrode della polizia municipale che su input del comandante Gabriele Marchese, ha intensificato i controlli a tutela della sicurezza alimentare, durante il periodo delle festività.

In due distinti interventi in via Alcide De Gasperi ed in via Castellana sono stati riscontrati cibi privi delle dovute informazioni al consumatore e alimenti scaduti di validità.

Oltre alle sanzioni di oltre 12.000 euro sono stati sottratti dal consumo circa 20 chili di prodotti; si tratta di quantità limitate che vengono esposte poco per volta negli scaffali, ma i controlli degli agenti sono mirati ad individuare i locali dove le merci vengono stoccate.

In via Alcide De Gasperi in un bar pasticceria e gelateria, gestita da un trentenne, sono stati riscontrati prodotti gastronomici (insalata di tonno e pomodoro con olive; caponata di melenzane; insalata di riso) in esposizione e pronti per il consumo, preparati senza l’indicazione obbligatoria degli ingredienti e l’indicazione di sostanze allergeniche. Gli alimenti sono stati sottoposti a sequestro per sottrarli al consumo.

Invece in un supermercato di via Castellana sono stati individuati negli espositori alimenti scaduti di validità da oltre trenta giorni panelle surgelate; confezioni di Wurstel e cotolette panate di noti marchi) ed altri ancora privi dell’indicazione obbligatoria degli ingredienti. Anche in questo caso gli alimenti sono stati sequestrati, oltre alle sanzioni comminate al titolare quarantacinquenne.

I controlli continueranno durante il periodo delle festività; questi interventi seguono quello della settimana scorsa dove durante il sopralluogo presso una attività di somministrazione di alimenti e bevande di via Pacinotti, sono stati sequestrati circa 35 chili di prodotti tra pasta fresca, mozzarelle fior di latte, aragoste, astice, scampi, gamberoni, alette di pollo, bocconcini d pollo panato.

