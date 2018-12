Palermo, sequestrati 13 gazebo abusivi in via Ernesto Basile

Sequestrati a Palermo 13 gazebo abusivi su un marciapiede di via Ernesto Basile, in parte confinante con il muro di cinta della cittadella universitaria. Denunciata per occupazione abusiva di suolo pubblico la titolare, una donna di 38 anni.

I gazebo erano adibiti alla vendita di addobbi natalizi, gli agenti della polizia municipale, del nucleo controllo attività commerciali su area pubblica, hanno riscontrato che l’attività era però autorizzata per una superficie di 45 metri quadrati, mentre nella realtà essa eccedeva di circa 120 metri quadrati con appunto i 13 gazebo edilizi installati in modo permanente, per una lunghezza totale di circa 39 metri lineari.

I gazebo erano ancorati al suolo con occhielli piantati sulla sede stradale e sul muro di recinzione del plesso universitario, provocando vistosi danni, oltre che ostacolare il passaggio dei pedoni sul marciapiede generando una grave situazione di pericolo, in particolare per gli studenti universitari.

