A Partinico stop alla raccolta dell'organico dal 20 al 29 dicembre

Dal 20 al 29 dicembre prossimi a Partinico non verrà effettuata la raccolta dell'organico. Rimarrà attivo il servizio porta a porta e i cassonetti nelle postazioni fisse per il conferimento, invece, dell'indifferenziata.

Lo ha comunicato l'assessore ai Servizi Ambientali dott.ssa Maria Grazia Motisi.

La decisione è stata presa in virtù della chiusura per manutenzione da oggi e fino al prossimo 27 dicembre della piattaforma di conferimento dell'organico. L'assessore, inoltre, aveva chiesto alla Rap di poter conferire l'organico nella discarica di Bellolampo ma, come fa presente la dott.ssa Motisi, il Comune di Partinico non ha avuto alcune risposta.

Ecco che l'amministrazione ha deciso di interrompere per un breve periodo la raccolta dell'organico.

