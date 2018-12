Palermo, fiume Oreto a rischio esondazione e arriva il sopralluogo del comune: "Tutto rimane fermo"

“Da dieci anni il greto del fiume Oreto non viene pulito. È quanto emerge anche da una comparazione delle foto dal 2008 ad oggi. È la denuncia del consigliere comunale del M5S di Palermo, Antonio Randazzo.

Lo scorso 26 novembre il dirigente comunale dell’Ufficio Ambiente del Comune di Palermo, Francesco Fiorino, è andato sul posto per verificare quanto è stato denunciato da tempo. “Il fiume Oreto tra via Greto e Corso dei Mille è ostruito da detriti ed è pericoloso perché nel momento in cui il piove abbondantemente le acque del fiume rischiano di non defluire normalmente e può accadere quanto è successo lo scorso 3 novembre , quando per garantire il naturale deflusso delle acque e scongiurare il ripetersi di esondazioni, danneggiando diverse abitazioni”.

Il dirigente Fiorino ha comunicato che: “Anche nel tratto di fiume ha riscontrato la presenza di detriti alluvionali misti a vario materiale vegetale, canne in particolare, che impediscono in buona sostanza, il regolare deflusso dell'acqua, che causa la parzializzazione del alveo”. Il dirigente comunale dell’ufficio Ambiente ha comunicato la situazione del fiume Oreto dopo il sopralluogo all'ufficio di protezione civile, area Servizi alla città, area tecnica della rigenerazione urbana, all’assessore alla Rigenerazione Urbanistica.

