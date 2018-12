Incidente sullo scorrimento veloce Palermo-Agrigento, 6 feriti: grave un 44enne

Grave incidente sullo scorrimento veloce Palermo-Agrigento nei pressi di Lercara Friddi. A scontrarsi un autocarro Fiat Iveco proveniente da Agrigento e diretto verso Palermo e un Fiat Doblò che percorreva la strada nel senso opposto. Il bilancio è di sei feriti. Lo scontro è avvenuto ieri nel tardo pomeriggio.

A bordo del Fiat Doblò c'era una coppia di Casteltermini. L'uomo di 44 anni è stato estratto dalla lamiere dai vigili del fuoco e trasportato in ospedale in codice rosso: nella notte ha subito un intervento perché è rimasto gravemente ferito ad un braccio e una gamba. La moglie è stata trasportata in codice giallo all'ospedale San Giovanni Di Dio ad Agrigento.

A bordo dell'autocarro c'erano quattro operai palermitani che sono rimasti feriti lievemente e sono stati trasportati in ambulanza in ospedale a Mussomeli e Palermo.

Gli agenti della polizia stradale di Lercara Friddi hanno effettuato i rilievi per capire meglio la dinamica dell'incidente.

© Riproduzione riservata