Palermo, un pub abusivo e una discoteca sovraffollata: 3 denunce e multe per 15mila euro

Gli agenti del Caep, il nucleo di controllo delle attività produttive, sono nuovamente entrati in azione a Palermo nell'ambito di alcuni controlli condotti nel weekend in due locali del centro storico, una discoteca in via Cantavespri (ai Lattarini) e un pub in via Spinuzza (all’Olivella).

Le operazioni sono scattate per garantire, oltre che la sicurezza alimentare, anche "il rispetto delle norme di sicurezza nei locali di pubblico intrattenimento". Nel dettaglio, all'interno discoteca di via Cantavespri, al momento dei controlli, si trovavano oltre 250 persone a fronte di una capienza di 94 persone autorizzate dalla licenza. Gli agenti hanno quindi interrotto lo spettacolo e hanno sgomberato il locale sprovvisto di autorizzazione antincendio e dotato di un solo estintore.

Il titolare della discoteca "a causa delle violazioni alla licenza di questura e per l’inosservanza alle prescrizioni disposte dalla commissione di vigilanza per i locali di pubblico spettacolo", rischia la sospensione della licenza. In merito all’attività abusiva, invece, è stato denunciato all’autorità giudiziaria. Ma c'è di più, perché di tutti e quattro i barman presenti in sala, nessuno era provvisto dell’attestato per la mescita degli alimenti. Nei loro confronti sono scattate sanzioni per 1.000 euro ciascuno.

Infine, nel pub di via Spinuzza, nella zona "Olivella", gli agenti della municipale hanno appurato "la somministrazione illecita di alimenti e bevande con intrattenimento musicale". Il locale era sfornito del piano di autocontrollo per la sicurezza alimentare HACCP ed il barman è stato sanzionato perché non era abilitato alla mescita di alimenti e bevande. Anche in questo caso l’attività è stata subito interrotta. Al termine delle operazioni, il titolare del pub e un cliente sono stati denunciati all’autorità giudiziaria per oltraggio a pubblico ufficiale.

