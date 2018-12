Natale a Palermo, bandi in ritardo e la festa per ora è al buio

Manca ormai poco più di una settimana al Natale e il Capodanno incombe, ma ancora nulla si sa sugli eventi in programma a Palermo per a residenti, turisti e sognatori è sostanzialmente mistero fitto. Si legge in un articolo di Giancarlo Macaluso sul Giornale di Sicilia di oggi.

Nemmeno sulle luminarie si sa nulla: c'è solo il bando. Qua è là appare in città qualche arco montato, ma non c'è ancora nulla di definito. Si dovrà aspettare almeno fino a domani per sapere qualcosa.

Anche per il concerto di Capodanno, che si svolgerà davanti al Politeama, bisognerà attendere domani, giorno in cui è prevista l'apertura delle buste con l'offerta economica e l'assegnazione alla ditta di spettacoli che dovrà trottare per arrivare in tempo all'appuntamento e salvaguardare il buon nome. Sono dieci le proposte giunte all’assessorato alla Cultura, che sgomiteranno per accaparrarsi la serata per cui l'amministrazione ha stanziato 250 mila euro.

Tutti i dettagli sul Giornale di Sicilia in edicola.

© Riproduzione riservata

Scopri di più nell’ edizione digitale

Dal Giornale di Sicilia in edicola. Per leggere tutto acquista il quotidiano o scarica la versione digitale

LEGGI L’EDIZIONE DIGITALE