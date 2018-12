Ladri in pieno centro a Palermo, rubato un gazebo in piazza Verdi

Ladri in azione nella notte in piazza Verdi a Palermo a due passi dal teatro Massimo. Tra le due di notte e le sei i malviventi hanno smontato e portato via un grosso gazebo allestito per una fiera alimentare organizzata dall’Unione Difesa dei Consumatori che porta avanti da mesi la battaglia per la sicurezza a tavola.

L’evento è stato organizzato con il patrocinio degli assessorati regionali Attività produttive, Salute e Agricoltura è iniziato venerdì e si conclude oggi. Le indagini sul furto sono condotte dai carabinieri.

