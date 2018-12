Palermo, gruppo di mamme volontarie toglie mille chili d'ingombranti alla istituto Rita Atria

Nell'istituto comprensivo statale ad indirizzo musicale "Rita Atria" in Largo Cavalieri di Malta a Palermo in questi giorni un gruppo di sette mamme volontarie che percepiscono carta Rei hanno svuotato diverse classi che erano piene di banchi, faldoni di carta e tanto altro. In totale sono stati finora raccolti mille chili di rifiuti ingombranti.

Il vicepresidente della prima circoscrizione Antonio Nicola ha espresso la sua soddisfazione: "Lo scorso 4 dicembre la preside ci ha fatto presente questo problema di aule piene di sedie e banche vecchi che non potevano essere utilizzate. Io ho invitato le mamme che percepiscono carta Rei interessate a fare volontariato a partecipare alle operazioni di sgombero. La Rap è venuta con due camioncini e ha portato via gli ingombranti. Vorremmo proporre alla giunta comunale di Palermo di creare un albo di donne che percepiscono la carta Rei e che sono disponibili a fare volontariato. In questo modo noi consiglieri di circoscrizione potremmo attingere a un bacino di persone che potrebbero aiutare a migliorare la città dove viviamo".

