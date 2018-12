Palermo, traffico limitato nei mercati storici: Ztl a Ballarò e alla Vucciria

Con un'ordinanza del Comune di Palermo pubblicata oggi è arrivata anche l'ufficialità: a Ballarò ci sarà la Ztl. L'ordinanza è immediatamente esecutiva, ora ci sarà il posizionamento della segnaletica verticale da parte dell'Amat, ci sarà la cartellonistica specifica, che sempre Amat sta preparando. Ci saranno tempi tecnici di attivazione, sembra un paio di mesi, ma entro fine gennaio dunque dovrebbe essere tutto pronto. E dopo Ballarò dovrebbe toccare alla Vucciria, con un'ordinanza che, secondo indiscrezioni, dovrebbe arrivare entro Natale.

"Si tratta di un'niziativa molto importante, che termina delle situazioni incresciose - dice Massimo Castiglia, presidente della prima circoscrizione -. Chi ha un banco non poteva mettere a norma tutto perchè quella quello spazio risultava essere strada percorribile, e questa è un anomalia, e quindi si sono create le condizioni per l'abusivismo. Dopodichè non aver nessun mezzo a motore nei mercati storici è positivo. L'importante però è aver messo uno stop all'abusivismo istituzionale".

La Ztl a Ballarò sarà dalle 8 alle 20, per domeniche e festivi fino alle 15, e rientra nella delibera della giunta comunale, di maggio, per rilanciare i mercati storici. Non a caso, infatti, il traffico limitato era arrivato anche al Capo, in via Sant'Agostino e in via Bandiera.

La circolazione cambierà dunque nella vie Birago, Chiappara al Carmine, piazzetta Boglino, piazza del Carmine, Collegio di Maria al Carmine e piazza Ballarò. Nelle aree esterne la circolazione con sensi unici e divieti di sosta nelle vie Cesare Battisti, via Chiappara al Carmine, via Albergheria, via Del Bosco, piazzetta Ballarò, vicolo San Michele Arcangelo, via Castro, vicolo San Giliberto, vicolo La Rocca alle Case nuove, cortile Congregazione del Venerdì, via delle Pergole, piazzetta Zimmillari, vicolo Zimmillari, via del Bosco, vicolo del Carmelo, via Alfonso Sansone, via Giovanni Grasso, via Tomasino Salvatore, via Nino Martoglio, via Giovanni Mira, vicolo Vannucci, via Giosafat e via Nunzio Nasi.

