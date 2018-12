Maltempo, il vento fa danni a Palermo: alberi caduti, saltano le corse per Ustica e Napoli

Forti raffiche di vento hanno sferzato per ore Palermo e provincia abbattendo alberi, rami, danneggiando verande e facendo crollare calcinacci. Il vento ha raggiunto i 70 nodi e questa mattina continua a soffiare con una intensità di 20 nodi.

Rami venuti giù in piazzetta Porta Guccia nella zona del tribunale e nel lungomare Cristoforo Colombo, in via Alfieri e in via Parlatore. In via Brunelleschi a Cruillas il vento ha abbattuto un albero, ma i vigili del fuoco sono dovuti intervenire per mettere in sicurezza anche una veranda. Intervento dei pompieri anche nel quartiere Uditore, in via Francesco Musotto, dove è stato necessario tagliare i rami di un albero caduto. In nottata un albero è crollato sulla strada in viale Campania.

Danni anche ad Aquino, in contrada Adragna, dove un grosso albero è stato divelto dalle forti raffiche di vento, così come in via Crispi a San Giuseppe Jato.

Forte vento, le foto degli alberi caduti a Palermo Albero caduto in via Alfieri Ramo spezzato Rami sulle auto in sosta Già nelle scorse settimane un altro albero era caduto in via Alfieri Tronco spezzato in due i rami sulla carreggiata L’albero caduto Albero caduto in via Parlatore (foto dalla pagina Facebook di Salvatore Di Marco)

Disagi anche nei collegamenti con le isole con il vento a 35 nodi e il mare forza sette e onde di oltre 4 metri. Da Palermo saltate le corse di due traghetti e un aliscafo per Ustica, mentre la nave Majestic di Grandi Navi Veloci diretta a Napoli che era prevista per le 2o di ieri sera è partita solo alle 6 di questa mattina.

