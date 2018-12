Bagheria, 31 lavoratori del comune stabilizzati dopo 14 anni di precariato

Sono stati stabilizzati, dopo oltre 14 anni di servizio, 31 lavatori del Comune di Bagheria. Le firme sul contratto a tempo indeterminato sono state poste in aula consiliare.

«Una lunga attesa ed un evento eccezione per un Comune che esce dal dissesto permettersi questa stabilizzazione - ha affermato il sindaco Patrizio Cinque - oggi 31 dipendenti del comune non avranno più etichette, sono dipendenti a tutti gli effetti. Siamo contenti per loro e per le loro famiglie, essere precari non è facile e siamo certi che avrà influenza positive anche sulle performance».

«Era un dovere nei confronti dell’ente locale ed un dovere nei confronti dei dipendenti - ha osservato l’assessore alle Risorse Umane, Maria Laura Maggiore - noi siamo sempre stati contro il precariato e reputiamo pertanto un’azione fondamentale questo momento del nostro mandato. Alcuni di questi dipendenti reggono intere direzioni, servizi e uffici. Parlare di precariato in questo caso è un falso storico perché questa tematica dovrebbe essere affrontata e risolta con vigore in altre sedi, diverse da quella locale».

