Autorizzazioni e “Milleproroghe”, gli autisti Ncc protestano a Palermo

Protesta di una trentina di autisti Ncc (noleggio con conducente) in via Lincoln a Palermo. Sul posto i carabinieri stanno gestendo i manifestanti che pacificamente sono in strada.

Negli scorsi giorni hanno manifestato davanti alle prefetture siciliane. Gli autisti protestano contro il decreto legge “Milleproroghe”, che li obbliga ad accompagnare il cliente a destinazione senza poter sostare sul suolo pubblico.

Ma le ragioni della protesta sono legate anche all'autorizzazione dell'attività di conducente che deve essere vincolata ad un solo comune, cosa che secondo gli autisti farebbe perdere tante opportunità di lavoro.

