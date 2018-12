Il vento di burrasca colpisce la Sicilia: a Palermo danni e alberi in strada

Alberi caduti sulle auto in sosta, strade chiuse e cartelloni divelti. Soffia un vento fortissimo a Palermo e i danni sono immediati: in via Parlatore la strada è stata chiusa a causa della caduta di un albero, venuto già per le forti raffiche.

Stessa storia in via Aquileia dove un cartellone pubblicitario è stato abbattuto dal vento. In via Principe di Belmonte i vigili del fuoco sono interventi per una persiana pericolante, così come in via Campolo per una lastra di marmo a rischio caduta.

Per la giornata di oggi erano previsti venti da forti a burrasca provenienti dal nord, dai quadranti occidentali, con raffiche di burrasca forte sui settori appenninici dell’Emilia-Romagna, sulla Toscana e sulle Marche, in estensione dalla tarda mattinata ai settori appenninici di Abruzzo e Molise; attesi, inoltre, sempre dai quadranti settentrionali, venti da forti a burrasca su Valle d’Aosta, Piemonte, Lombardia e Provincia autonoma di Trento, con il persistere di venti di burrasca nord-occidentali, con raffiche fino a tempesta, che sono infine arrivati sulla Sardegna, Sicilia e Calabria.

In Sicilia il vento soffia in particolare nello Stretto e nella zona del Catanese, soprattutto sull'Etna (presso il rifugio Citelli) dove le raffiche hanno raggiunto i 103 km/h. Venti molto forti anche nel Messinese.

