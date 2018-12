Processioni a Palermo, oggi e domani cambia la circolazione a Palermo

Cambia la viabilità, come spesso succede nei fine settimane, in alcune zone della città. Un week-end tra l’altro con una festa “in mezzo”, quella dell’Immocolata. La polizia municipale ha disposto dei divieti e delle limitazioni alla circolazione stradale. Nel programma dei festeggiamenti religiosi previsti per l’Immacolata Concezione ci saranno cinque processioni. Quattro nel pomeriggio di oggi rispettivamente al centro storico, dalla Basilica di S. Francesco d’Assisi, nella omonima piazza, fino a piazza S. Domenico e nei quartieri di Passo di Rigano (parrocchia S. Giuseppe di via Roccazzo), Boccadifalco (parrocchia S. Gregorio Papa di via S. Martino) ed Acqua dei Corsari (parrocchia SS. Crocifisso di via Galletti).

Domani dal quartiere Montepellegrino (parrocchia Nostra Signora della Consolazione di via dei Cantieri). Il programma dei festeggiamenti è partito ieri dalla Basilica di S. Francesco d’Assisi, con la tradizionale offerta degli scudi da parte del sindaco Leoluca Orlando, alla presenza del monsignor Corrado Lorefice che ha officiato la celebrazione eucaristica. Per la processione del simulacro dell’Immacolata ci sarà la chiusura al transito veicolare per oggi dalle 15.30, dall’inizio al termine della processione lungo il seguente itinerario: Basilica di S. Francesco d'Assisi, via A. Paternostro, via Vittorio Emanuele, via Roma. piazza S. Domenico, via Roma, via Napoli, via Maqueda, via Vittorio Emanuele, Cattedrale e al ritorno: via Vittorio Emanuele, piazza della Vittoria, via Vittorio Emanuele, Via A. Paternostro, Basilica di S. Francesco d’Assisi.

Domanil’itinerario sarà quello della Parrocchia Nostra Signora della Consolazione di via dei Cantieri uscita chiesa, via dei Cantieri, via Cichè, via ai Fossi, piazza B. da Messina, via S. Bagolino, via Impastato, via A. da Lentini, via Montepellegrino, via Montalbo, via V. Di Bartolo, via N. Cacciatore, via A. Barca.

