Incidente sulla Palermo-Catania, scontro all'altezza di Termini Imerese: due feriti, traffico in tilt

Incidente sulla Palermo-Catania, nei pressi della galleria Ventimiglia all'altezza di Termini Imerese, in direzione Palermo. Due auto, una Fiat Panda e una Fiat Punto si sono scontrate e nell'impatto sono rimaste ferite due persone.

Sul posto è intervenuta la polizia stradale di Buonfornello. I due feriti sono stati trasportati al vicino ospedale di Termini Imerese e le loro condizioni non sarebbero gravi.

Sulla A19, in direzione di Palermo, si sono create lunghe code e il traffico è andato in tilt, in considerazione anche della maggiore presenza di auto per il Ponte dell'Immacolata.

