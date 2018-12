Palermo, sequestrata casa vacanze abusiva a Ballarò

Pubblicizzata su internet e sui social network ma mai recensita nei database della Questura e dunque presumibilmente abusiva. È stata sequestrata dalla polizia, dopo tutte le opportune attività di verifica, una struttura ricettiva situata a Ballarò.

Gli agenti del Commissariato di Polizia "Oreto-Stazione" si sono recati sul posto e, dopo aver verificato la reale esistenza della struttura, hanno deferito all'Autorità giudiziaria la proprietaria dell'immobile per non aver mai provveduto a comunicare all’Autorità di Pubblica Sicurezza le generalità degli alloggiati, come previsto dalla legge.

La polizia ha poi constatato la mancanza della S.c.i.a., ovvero la segnalazione certificata di inizio attività, e per questo motivo si è proceduto al sequestro amministrativo dei locali della casa vacanze.

