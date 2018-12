Mafia a Palermo, convalidati 47 fermi: scarcerata l'unica donna del blitz

Sono stati convalidati dai Gip di Palermo e Termini Imerese 47 dei 48 fermi eseguiti tre giorni fa nell'ambito dell'inchiesta 'Cupola 2.0' della Dda, che ha svelato il tentativo di ricostituzione della commissione provinciale di Cosa nostra. Tra i provvedimenti convalidati anche quello del boss Settimo Mineo, capomafia del clan di Pagliarelli, ritenuto il nuovo capo della Cupola palermitana.

L'unica scarcerata, per mancanza di gravi indizi di colpevolezza, è Rosalba Crinò, sola donna fermata nell'operazione. Difesa dall'avvocato Giuseppe Minà, era ritenuta la "cassiera" della "famiglia" mafiosa di Misilmeri. Dopo l'interrogatorio il giudice ne ha disposto la liberazione non convalidando il fermo.

"Nel corso di un drammatico interrogatorio - dice l'avvocato Minà - la donna ha chiarito la sua posizione. Ha detto di non conoscere gli amici del padre e che i soldi portati nel negozio di alimentari erano debiti contratti dai clienti. Ha negato anche di conoscere alcuni uomini come Sucato che ha visto solo una volta quando ha portato in negozio un'assicurazione fatta dal padre" Crinò è comparsa davanti al gip di Termini Imerese, come gli altri fermati appartenenti al clan di Belmonte e Misilmeri.

Mafia a Palermo, sgominata la nuova cupola: nomi e foto degli arrestati Stefano Albanese Giusto Amodeo Filippo Annatelli Gioacchino Badagliacca Filippo Bisconti Giuseppe Bonanno Giovanni Cancemi Francesco Caponetto Francesco Colletti Giuseppe Costa Rosalba Crinò Maurizio Crinò Filippo Cusimano Rubens D’Agostino Giuseppe Di Giovanni Gregorio Di Giovanni Filippo Di Pisa Andrea Ferrante Antonio Francesco Fumuso Vincenzo Ganci Michele Grasso Simone La Barbera Marco La Rosa Gaetano Leto Michele Madonia Matteo Maniscalco Luigi Marino Pietro Merendino Fabio Vitale Messicati Salvatore Giovanni Migliore Settimo Mineo Rosolino Mirabella Salvatore Mirino Massimo Mulè Domenico Nocilla Nicolò Orlando Salvatore Pispicia Gaspare Rizzuto Michele Rubino Giovanni Salerno Pietro Scafidi Salvatore Sciarabba Salvatore Sorrentino Giusto Sucato Vincenzo Sucato Salvatore Troina

Durante il blitz, eseguito dai carabinieri, sono stati fermati boss, gregari ed estorsori dei mandamenti di Pagliarelli, Porta Nuova, Villabate, Bagheria e Belmonte Mezzagno-Misilmeri. Accertate 28 estorsioni, traffici di droga e l'interesse dei clan per le scommesse online.

