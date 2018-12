Incidente a Palermo, ciclista travolto da un'auto: s'indaga su un pirata della strada

Incidente poco dopo la mezzanotte a Palermo. Un ciclista L.L., di 31 anni, a bordo di una bici da passeggio è stato travolto da un'auto in via Indovina all'altezza di via Latteri nel quartiere Villaggio Santa Rosalia. Un'ambulanza lo ha trasportato in codice rosso al Policlinico dove gli hanno riscontrato ferite guaribili in 35 giorni. L'uomo si trova attualmente ricoverato e non è in pericolo di vita.

Sul posto sono intervenuti anche gli agenti dell'infortunistica stradale che non hanno trovato l'auto. Si sta indagando su un presunto pirata della strada, che causato l'incidente, sia scappato via.

Gli agenti dell'infortunistica devono ancora interrogare il ciclista che deve fornire la sua versione dei fatti. Intanto sono state acquisite le immagini dei sistemi di video sorveglianza presenti in zona per tentare di capire l'esatta dinamica dell'incidente.

Alle 6 di questa mattina, a Palermo, si è verificato un altro incidente; in passaggio De Felice, angolo via Giuseppe Giuffrida allo Sperone, un automobilista ha perso il controllo della sua vettura che si è ribaltata. Gli agenti dell'infortunistica hanno effettuato i rilievi sul posto per cercare di ricostruire la dinamica dell'incidente.

© Riproduzione riservata