Palermo, Struna alza bandiera bianca: con il Padova sarà out

Il difensore del Palermo Aljaz Struna rischia di saltare la trasferta di Padova di sabato alle 12,30. Lo sloveno, che si è infortunato nel corso della partita con la sua nazionale contro la Norvegia, anche oggi pomeriggio ha lavorato a parte.

Durante la settimana Struna non si è mai allenato con il resto del gruppo, pur seguendo più o meno lo stesso programma di lavoro dei compagni. Per precauzione lo staff medico ha scelto di non metterlo a rischio di contrasti con gli altri giocatori, ma più si avvicina la partita e più si può considerare a rischio.

Nel corso dell'allenamento di oggi a Boccadifalco la squadra di Roberto Stellone ha lavorato sulla tattica, concludendo la seduta con una partita in porzione ridotta del campo dopo alcune esercitazioni sui tiri in porta. Domani, dopo la seduta di rifinitura, la squadra partirà per Padova.

© Riproduzione riservata