Colpo alla nuova cupola della mafia, Salvini: "Uno straordinario intervento a Palermo"

"Con uno straordinario intervento in provincia di Palermo, i carabinieri hanno smantellato la nuova 'cupola' di Cosa nostra, arrestando 49 mafiosi, colpevoli di estorsioni, incendi e aggressioni".

Ad affermarlo è il ministro dell'Interno Matteo Salvini, commentando il maxi-blitz contro cosa nostra su Twitter. "In queste ore, in tutta Italia, enorme lavoro delle Forze dell’Ordine contro delinquenti e spacciatori di morte - twitta Salvini - Non solo, anche a Torino altri 15 mafiosi nigeriani sono stati fermati dalla polizia, che poi ha ammanettato 8 spacciatori (titolari di permesso di soggiorno per motivi umanitari e clandestini) a Bolzano. Le nostre forze dell’ordine sono tra le migliori al mondo, e queste operazioni non fanno altro che confermarlo. Grazie, la giornata comincia bene!".

© Riproduzione riservata