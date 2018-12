Palermo, si schianta con la bici su un cassonetto in via Marchese di Villabianca: è grave

È ricoverato in gravi condizioni un uomo di 51 anni che ieri sera intorno alle 20,30 a bordo della sua bici si è schiantato vicino a un cassonetto a Palermo. A chiamare i soccorsi sono stati alcuni passanti. Un'ambulanza lo ha trasportato in codice rosso all'ospedale Villa Sofia, dove si trova ancora ricoverato in gravi condizioni

La sua bicicletta è stata trovata all'angolo tra via Marchese di Villabianca e via Duca della Verdura. Gli agenti dell'infortunistica stradale stanno cercando di capire cosa possa essere successo al ciclista. Gli agenti della polizia municipale dovranno cercare di capire se l'uomo sia stato colto da un malore e se sia stata un pirata della strada a causare l'incidente.

Si spera che il ciclista si possa riprendere e fornire una sua versione dei fatti.

