Palermo, domani i vertici della Futures Sports &Entertainment in città. Zamparini: "Vi lascio in buone mani"

Gli inglesi della Futures Sports &Entertainment sbarcano a Palermo. I nuovi proprietari sanno in città nelle prossime ore per un incontro con tutto lo staff.

Nel progetto, verrà coinvolto l’ex stella del calcio inglese che ha giocato nel campionato italiano David Platt in qualità di consulente tecnico. Anche lui è diretto in città per le presentazioni di rito.

Insomma, per il calcio a Palermo è un momento storico. Maurizio Zamparini contattato da Gds.it ha commentato con soddisfazione la chiusura dell'operazione: “Saremo a Palermo domani, vi presenterò i nuovi proprietari del club e io saluterò la squadra. Vi lascio in buone mani, a domani”.

